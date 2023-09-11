В ДНР выплатят по 10 тыс. рублей победителям олимпиад и стобалльникам по ЕГЭ

Председатель правительства региона Евгений Солнцев добавил, что призеры получат по 5 тыс. рублей

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Победители международных олимпиад и стобалльники по ЕГЭ в Донецкой Народной Республике (ДНР) получат по 10 тыс. рублей. Решение о поощрении талантливой молодежи приняли на заседании регионального правительства, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Важное решение приняли с коллегами на заседании правительства - будем материально поощрять талантливую молодежь. <...> Уже в ближайшее время победители всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, а также стобалльники ЕГЭ получат по 10 тыс. рублей, призеры - по 5 тыс.", - написал Солнцев.

Он уточнил, что определены критерии отбора ребят, проявивших выдающиеся способности в учебе, науке, а также порядок предоставления им денежных вознаграждений.