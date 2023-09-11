В Дагестане в два раза выросла квота на добычу сазана

Она составила более 1 300 тонн

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. В Дагестане начался осенний лов сазана в Каспийском море. В этом году квота на его добычу в регионе выросла наполовину и составила более 1 300 тонн, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориально управления Росрыболовства.

"Квота на вылов сазана в Каспийском море увеличена. <…> Так, теперь дагестанские рыбодобытчики смогут вылавливать почти на 500 тонн больше сазана. Если раньше квота на добычу этого вида рыбы в регионе составляла 895 тонн, то сейчас к вылову разрешено 1 390 тонн", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, разрешение на добычу сазана на сегодняшний день есть у 39 предприятий. С начала года в Дагестане уже выловлено 196 тонн сазана.

"Активный осенний лов только начался. Так, самыми продуктивными для добытчиков в Дагестане являются три осенних месяца. В прошлом году было выловлено около 800 тонн этого вида рыбы", - добавили в пресс-службе.