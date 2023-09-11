Умерла узница Освенцима Ева Фахиди

Ей было 97 лет

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Узница концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме Ева Фахиди, которая занималась активной деятельностью по увековечению памяти жертв концлагерей, умерла в понедельник в Будапеште в возрасте 97 лет.

"С глубокой скорбью, благодарностью и уважением выжившие в Освенциме по всему миру прощаются со своим товарищем по несчастью, подругой и спутницей жизни Евой Фахиди, которая умерла сегодня в Будапеште в возрасте 97 лет", - говорится в сообщении Международного комитета Освенцима.

Фахиди родилась в 1925 году в городе Дебрецен (Венгрия) в еврейской семье среднего достатка. Ей было 18 лет, когда ее вместе с семьей отправили в Освенцим в мае 1944 года, где ее мать и младшая сестра были убиты сразу после прибытия в лагерь. Ее отец умер в Освенциме несколько месяцев спустя из-за тяжелых условий. Позднее Фахиди перевели в дополнительный лагерь при Бухенвальде, где она работала по 12 часов в день. В 1945 году она смогла сбежать с так называемого марша смерти узников концлагерей и была спасена американскими солдатами.

После войны Фахиди вернулась в Венгрию. В Германию она приехала в 1990 году, чтобы искать общения не только с молодежью: люди слушали ее как завороженные. В 2020 году Фахиди стала почетным гражданином города Веймар.

История Освенцима

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибло от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

1942 год стал ключевым для формирования функции лагеря в Освенциме как центра уничтожения. Весной этого года немцы начали массовую депортацию евреев в Освенцим, лагерное начальство приняло решение создать рядом с лагерем Аушвиц II - Биркенау две импровизированные газовые камеры, рядом с ними были вырыты сначала массовые могилы, а затем тела жертв начали просто сжигать на открытом воздухе. На разгрузочной рампе врачи-эсэсовцы стали проводить отбор среди депортированных евреев. После посещения Освенцима рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером в июле 1942 года началось строительство четырех крематориев с газовыми камерами, которые были сданы в эксплуатацию весной следующего года.

Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибло свыше 200 советских солдат и офицеров.