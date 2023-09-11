11 сентября, 13:54

El Mundo: Илон Маск рассказал о "психологической пытке" со стороны отца

По словам Илона Маска, в возрасте 12 лет его отправили в лагерь по выживанию в дикой местности

МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/.  Илон Маск заверил, что в детстве его отец Эррол Маск подвергал его "психологической пытке". Об этом пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на выдержку из готовящейся к публикации биографии Маска, автором которой является американский писатель и журналист Уолтер Айзексен.

Маск рассказал, что его отправили в лагерь по выживанию в дикой местности, когда ему было 12 лет. "Это было похоже на военизированную версию "Повелителя мух" [писателя Уильяма Голдинга]", - вспоминает он. В выдержке из биографии отмечается, что мальчикам давали небольшую порцию еды и воду. Кроме того, даже поощрялось сражаться друг с другом.

Как говорится в отрывке биографии, отец предпринимателя устраивал ему "чистую психологическую пытку". "Он был экспертом в превращении чего угодно в нечто ужасное", - поделился Маск. 

Теги:
Маск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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