11 сентября, 14:17

Литва будет выдавать гражданам Белоруссии специальные паспорта

AP Photo/ Pavel Golovkin
Вильнюс
© AP Photo/ Pavel Golovkin

Как сообщили в Вильнюсе, их будут выдавать тем, кто имеют право проживать в Литве, но не имеют паспорта или соответствующего проездного документа

ВИЛЬНЮС, 11 сентября. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, проживающие в Литве и потерявшие возможность получить белорусский паспорт, теперь будут получать специальные паспорта иностранца от литовского правительства. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, чьи слова приводит агентство Associated Press (AP).

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По его информации, такие паспорта будут выдаваться белорусским гражданам, которые имеют право проживать в Литве, но не имеют паспорта или соответствующего проездного документа. "Паспорт иностранца действителен более одного года, но, возможно, этот срок мог бы стать больше, если парламент продлит его", - приводит агентство слова Абрамавичюса.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко 4 сентября сообщила, что он подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", который направлен на дальнейшее совершенствование административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств. Документ 6 сентября опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Белорусские заграничные учреждения с 7 сентября более не уполномочены обменивать паспорта и идентификационные карты, следует из комментария пресс-службы МИД к данному указу президента. 

Теги:
БелоруссияЛитва
© Информационное агентство ТАСС
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