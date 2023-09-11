Литва будет выдавать гражданам Белоруссии специальные паспорта

Как сообщили в Вильнюсе, их будут выдавать тем, кто имеют право проживать в Литве, но не имеют паспорта или соответствующего проездного документа

ВИЛЬНЮС, 11 сентября. /ТАСС/. Граждане Белоруссии, проживающие в Литве и потерявшие возможность получить белорусский паспорт, теперь будут получать специальные паспорта иностранца от литовского правительства. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, чьи слова приводит агентство Associated Press (AP).

По его информации, такие паспорта будут выдаваться белорусским гражданам, которые имеют право проживать в Литве, но не имеют паспорта или соответствующего проездного документа. "Паспорт иностранца действителен более одного года, но, возможно, этот срок мог бы стать больше, если парламент продлит его", - приводит агентство слова Абрамавичюса.

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко 4 сентября сообщила, что он подписал указ "О порядке выдачи документов и совершения действий", который направлен на дальнейшее совершенствование административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств. Документ 6 сентября опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Белорусские заграничные учреждения с 7 сентября более не уполномочены обменивать паспорта и идентификационные карты, следует из комментария пресс-службы МИД к данному указу президента.