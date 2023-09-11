Песков рассказал, что Путин почти не спит во время дальних командировок

Представитель Кремля отметил, что президент в поездках в противоположные часовые зоны фактически не переходит на местное время, живет по московскому

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину во время поездок в другой часовой пояс приходится работать и днем, и ночью, поэтому в таких командировках он "почти не спит". Этими деталями поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью "Известиям" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Во вторник президент, в частности, выступит на пленарной сессии ВЭФ. Песков отметил, что у Путина много мероприятий, но ночью накануне выступления он "всегда дорабатывает речь, встречается с помощниками, вставляет какие-то новые эпизоды в текст, готовится к дискуссии".

Реплику журналиста о том, что президент, судя по всему, почти не спит, представитель Кремля назвал справедливой. "В поездках в противоположные часовые зоны, которые обычно длятся не больше трех суток, президент фактически не переходит на местное время, живет по московскому. То есть когда в Москве день, работает, когда в Москве ночь, тоже работает, только по местному времени. Поэтому да, в такие дни почти не спит", - рассказал Песков.