Ансамбль имени Александрова выступил в Пхеньяне в честь 75-летия образования КНДР

Праздничное мероприятие проходило в Главном зале Восточно-Пхеньянского Большого театра

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова дал в Пхеньяне концерт, посвященный 75-й годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ансамбль спустя почти 20 лет снова представил российское армейское искусство в КНДР. Ранее у александровцев состоялось шесть гастрольных поездок в эту страну: в 1962, 1986, 1991, 1998, 1999 и 2004 годах.

"Специально для этой поездки ансамблем была подготовлена уникальная концертная программа, включающая в себя известные российские и корейские народные произведения, - сказал руководитель ансамбля Геннадий Саченюк. - Хотел бы поблагодарить корейскую сторону за теплый прием. Возможность выступить на мероприятии такого высокого уровня - это честь для нашего прославленного коллектива. Уверен, что развитие межкультурных связей между нашими странами позволит укрепить добрососедские отношения и наладить взаимовыгодное сотрудничество".

Праздничное мероприятие проходило в Главном зале Восточно-Пхеньянского Большого театра - главного театра КНДР. Александровцы в составе двухсот артистов исполнили двухчасовую программу, в которой прозвучали широко известные корейскому народу песни, в том числе "Священная война", "Нам нужна одна победа", "Соловей", "День Победы". Были исполнены и другие военные и национальные песни, показывающие любовь российской армии и народа к Родине. Концерт закончился произведениями "Дружба наша на века" и "Подмосковные вечера". В качестве зрителей присутствовали партийные и правительственные работники, представители военных ведомств и сферы искусства, а также российские дипломаты.

12 октября российский военный коллектив отметит 95 лет со дня образования. Ансамбль выступал в 78 странах - в Восточной и Западной Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке.