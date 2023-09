Дмитрий Медведев "опроверг", что у него был матч с Новаком Джоковичем

Издание The Times of India ранее спутало зампреда Совбеза РФ с российским теннисистом-однофамильцем

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев шуткой поправил издание The Times of India, которое спутало его с российским теннисистом-однофамильцем.

На своей "спортивной" странице в соцсети X (ранее Twitter) газета написала об итогах открытого чемпионата США (US Open) по теннису. В финальном матче российский спортсмен Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу. Подразумевая теннисиста, The Times of India по ошибке упомянула в этой публикации аккаунт политика Дмитрий Медведева.

"Увы, но я не играл против Новака Джоковича", - отреагировал на это зампред Совбеза РФ. Запись оставлена на английском языке.