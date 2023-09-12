Патриарх Кирилл возглавит торжества по случаю дня перенесения мощей Александра Невского

По Невскому проспекту также пройдет общегородской крестный ход

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Петербурге примет участие в торжествах по случаю дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, почитаемого как небесный покровитель города. Состоится также общегородской крестный ход по Невскому проспекту.

"12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского, святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре", - сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ.

Как рассказала на пресс-конференции в преддверии события руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, одной из особенностей крестного хода станет тот факт, что впереди него понесут Годеновский крест. "Это святыня, которая была обретена чудесным образом в начале XV века вблизи Ростова Великого (ныне хранится в одном из монастырей Ярославской области - прим. ТАСС), и в этом году мы отмечаем 600-летие этой даты", - сказала Родоманова.

Точная копия Годеновского креста, изготовленная по благословению предстоятеля Русской православной церкви, посетит 27 городов России и Белоруссии. 9 сентября реликвия прибыла в Санкт-Петербург, она была доставлена в Казанский кафедральный собор, от которого 12 сентября начнется праздничное шествие к Александро-Невской лавре.

В крестном ходе примут участие духовенство Санкт-Петербургской митрополии, представители православных приходов города и Ленинградской области, учащиеся духовных школ, православные братства, верующие горожане и паломники из других регионов. Также впервые на празднование приглашены ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Родоманова напомнила, что общегородское молитвенное шествие в честь дня перенесения мощей святого князя было учреждено в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной, после 1921 года традиция празднования на долгое время прервалась. Проведение крестного хода в этот день было возобновлено в 2013 году, когда Александро-Невская лавра праздновала 300-летие.

Как отметил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, день 12 сентября включен в закон "О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге", в том числе как годовщина Ништадтского мира.

Молебен и праздничные мероприятия

В день перенесения мощей святого князя пройдет ранняя божественная литургия в Свято-Троицком соборе лавры, праздничная литургия в Казанском соборе и поздняя литургия в Александро-Невской церкви лавры.

Незадолго до полудня состоится малый крестный ход с мощами святого князя из Александро-Невской церкви на площадь Александра Невского, после чего там начнутся праздничные мероприятия. В их числе - молебен, возложение цветов к памятнику князю, отдание дани памяти ветеранам Великой Отечественной войны - кавалерам ордена Александра Невского и парад роты почетного караула и курсантов военных вузов Санкт-Петербурга. Позднее в Святодуховском центре состоится вручение премии правительства Санкт-Петербурга "За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия" имени Александра Невского, а в лавре будет организована концертная программа.

Родоманова отметила, что в 2024 году будет отмечаться 300-летие перенесения мощей святого князя в Санкт-Петербург. Недавно епархии была передана Благовещенская церковь, верхний храм которой был освящен в честь Александра Невского 12 сентября 1724 года. В этот день туда были торжественно доставлены его мощи, перенесенные в лавру по указу Петра I из Владимира.

Перенесение гробницы Александра Невского

В преддверии дня перенесения мощей святого князя, 8 сентября, Эрмитаж начал процедуру перемещения серебряной гробницы Александра Невского, которую хранил в течение 100 лет в Зимнем дворце, в Александро-Невскую лавру. Там рака будет соединена с мощами святого. Как сообщалось ранее, согласно договору, заключенному с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, музей передает ей на 49 лет право хранить гробницу в обители.

В монастырь был передан внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Остальной комплекс гробницы, включающий пятиярусную пирамиду и другие элементы, будет передан после завершения реставрации. Ожидается, что это произойдет до конца следующего года.