Белоруссия направит в Приморье гуманитарную помощь на почти 55 млн российских рублей

Республика поставит в регион насосы, лекарства, продукты питания, одежду

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Белоруссия направит пострадавшему от наводнения Приморскому краю гуманитарную помощь на почти 55 млн российских рублей. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечень поставок вошли мотопомпы, дизель-генераторы, насосы, лекарства, продукты питания, в том числе смеси для детского питания, одеяла, постельное белье, одежда и обувь. Общая стоимость гуманитарной помощи составляет 1 850 712 белорусских рублей (54 904 330 российских рублей по курсу Национального банка Белоруссии).

МИД Белоруссии предписано оказать содействие в передаче гуманитарной помощи Приморью. "Министерству по чрезвычайным ситуациям командировать в Приморский край Российской Федерации двух работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям для передачи гуманитарной помощи", - указано в постановлении, которое вступило в силу со дня его принятия 8 сентября и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16 августа.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По предварительным данным, ущерб от паводка оценивается в 10 миллиардов рублей, и эта сумма не окончательная.