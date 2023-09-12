На Камчатке заявили о возможности подготовить птиц для подарков руководству арабских стран

По словам губернатора Владимира Солодова, в крае продолжается строительство международного центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Соколиный центр в Камчатском крае готов передавать хищных птиц, которых российские власти смогут дарить руководству арабских стран. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Соколиный центр - это точка притяжения для посетителей из арабских стран. Соколиная дипломатия не первое столетие существует. Мы все помним, что [президент РФ] Владимир Владимирович Путин дарил соколов арабским руководителям. И соколиный центр, кстати, готов таких соколов подготовить, если руководством страны будет приниматься решение о подарке в виде хищной птицы зарубежным партнерам", - сказал Солодов.

Он добавил, что у Камчатки сегодня уже есть деловые контакты с арабскими государствами, а наличие соколиного центра будет дополнительным фактором в их практической реализации.

Создание международного центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород началось на Камчатке в 2017 году. Год назад открылась его первая очередь. Уже работают многофункциональный орнитологический центр, блоки питомника для соколов, вольеры для молодняка, будет построена современная автодорога. Общая площадь объекта составит до 300 га, планируемый объем инвестиций - более 1,2 млрд рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.