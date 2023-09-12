В Улан-Удэ планируют создать туристический код центра города

Реализовать проект предполагается до конца 2023 года

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Проект по созданию туристического кода центральной части города Улан-Удэ реализуют до конца 2023 года. Об этом сообщил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

"До конца 2023 года в столице республики появится единый архитектурный код и дизайн-код. Это работа в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На реализацию из федерального бюджета будет выделено более 214 млн рублей", - сказал Доржиев.

По его словам, по проекту обновятся вывески и рекламно-информационные конструкции на фасадах зданий, появятся указатели и карты-схемы, знаки и информационные конструкции, фотозоны и смотровые площадки в пределах туристического центра, а также площадки для проведения праздничных ярмарок. "В план входит и устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения местных жителей, туристов, в том числе маломобильных людей", - добавил министр.

К созданию визуального бренда, культурного кода подключились участники социокультурного проекта "Сайнуу!". Художники украсили муралами фасады новых школ в столице Бурятии и пригороде, построенных при поддержке компании "ПроШкола" (дочерняя структура ВЭБ.РФ). Это рисунки с национальными мотивами, восточными узорами, каллиграфией, пейзажами, а также с темой космоса. В ближайшее время в новых автобусах, поставленных в Бурятию по совместному проекту ВЭБ.РФ и Государственной транспортной лизинговой компании, будут запущены аудиогиды: пассажиры смогут узнать интересные факты о маршруте следования, об истории столицы республики и ее знаменитых жителях. Всего готовится более 80 аудиороликов на русском и бурятском языках. Техническую часть проекта осуществляет коллектив радиостанции "Буряад FM".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.