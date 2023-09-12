Марокканцы, пострадавшие от землетрясения, обустраиваются в палаточных лагерях

Больше всех пострадал город Амизмиз, расположенный у подножья гор Высокого Атласа

АМИЗМИЗ /Марокко/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Труднейшие испытания выпали на долю жителей небольших городков и деревень южной марокканской провинции Эль-Хауз, где поздним вечером 8 сентября произошло сильное землетрясение магнитудой 7, вызвавшее большие разрушения.

В числе наиболее пострадавших - небольшой городок Амизмиз у подножья гор Высокого Атласа, расположенный в 55 км к юго-западу от Марракеша. 20-тысячный населенный пункт, известный своим оливковым маслом и плодами граната, оказался примерно в 20 км от эпицентра землетрясения и сполна ощутил на себе его последствия.

Жизнь в палатках

От сильнейших толчков одни жилые постройки в Амизмизе оказались разрушены полностью, другие - частично. Немало и таких, которые снаружи выглядят целыми, но внутри изрезаны глубокими трещинами и имеют серьезные повреждения несущих конструкций. Улочки между зданиями завалены грудами камней, фрагментами кровли и стен. Серьезно пострадала местная мечеть Аль-Атика, чей возраст превышает 500 лет.

Местные власти рекомендуют людям не жить в выстоявших домах из-за высокого риска внезапного обрушения. Да и сами горожане опасаются входить в поврежденные здания, боясь оказаться под обломками. На помощь для расчистки завалов в Амизмиз направлены подразделения марокканской армии, однако ввиду громадного масштаба работ рассчитывать на их скорое завершение людям не приходится.

Лишившиеся крова жители Амизмиза сооружают временные палаточные лагеря на несколько сотен человек в разных районах городка. Палатки устанавливают близ зданий, на открытых площадках, на территориях общежитий. Как долго продлится жизнь в таких условиях, никто не знает.

"В Амизмизе практически отсутствует электричество, нет водоснабжения и не работает канализация. Люди не могут помыться, приготовить горячую еду, - рассказывает корр. ТАСС местный житель Мустафа Тауки, который вместе со своими соседями пытается наладить жизнь в палаточном лагере. - В настоящее время жители города остро нуждаются в продуктах питания, теплых вещах, одеялах, матрасах. Помощь идет, но нам нужны еще новые палатки, помогающие укрыться днем от жары и ночью от прохлады горного климата. Очень нужна вода, так как ближайшие колодцы расположены в нескольких километрах от Амизмиза".

"В дуарах - маленьких горных деревнях, оказавших рядом с эпицентром землетрясения, - ситуация еще хуже: от подземных толчков небольшие домики, построенные из глины и земляного грунта, мгновенно разрушались и погребали под собой жильцов. Там очень много погибших. Были случаи, когда тела умерших вывозили на ослах", - продолжал он.

По словам горожан, Амизмизу и другим населенным пунктам провинции Эль-Хауз требуется экспертная оценка состояния зданий и общего ущерба. "Нам важно понимать, кто и когда будет помогать восстанавливать наши дома", - рассуждал Тауки.

Помощь волонтеров

Поиск оставшихся в живых и тел умерших идет в Амизмизе практически без остановки. Время от времени слышится вой сирен машин скорой помощи, увозящих раненых в госпиталь Марракеша. Погибших предают земле на местном кладбище.

Тем, кто выжил и пытается обустроить жизненные условия в палаточных лагерях, помогают волонтеры из других городов. Гуманитарная помощь идет колоннами с самого утра и после захода солнца. Продукты питания и товары первой необходимости в Амизмиз и соседние населенные пункты направляют не только марокканцы, но и постоянно проживающие в королевстве иностранцы, в том числе россияне. "Мы очень благодарны за помощь россиянам, чьи сердца сейчас с нами в этой трудной ситуации", - сказала жительница городка по имени Наджат.