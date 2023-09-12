Спецпредставитель президента РФ предложил ограничить турпоток на Байкал без инфраструктуры

Сергей Иванов отметил, что озеро посещают 2 млн человек в год вместе с иностранцами

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил регулировать поток туристов на Байкал до того момента, пока рядом с озером не появится инфраструктура, способная принимать большое число отдыхающих. Об этом он заявил в ходе сессии "Инфраструктура: нервная система Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас беда в том, что туристический поток всегда опережает развитие инфраструктуры. <…> Байкал посещают 2 млн человек в год вместе с иностранцами, а мест цивилизованного размещения в байкальской зоне - 30 тыс. <…> Тут уже надо принимать какие-то серьезные решения, может быть, даже по ограничению потока до тех пор, пока не будет построена инфраструктура", - сказал он.

По официальным данным, в 2022 году Иркутскую область, которая расположена на западном берегу Байкала, посетили свыше 1,5 млн туристов, а восточный берег, Бурятию, более 500 тыс. человек. Речь идет о путешественниках, которые заселяются в отели, гостиницы, гостевые дома, регистрируются при въезде на Особо охраняемые природные территории. Если учитывать местных отдыхающих и тех, кто приезжает на Байкал и останавливается у родственников, друзей, то туристов значительно больше.

В марте в Улан-Удэ, после совещания, посвященного реализации инвестиционных проектов в области туризма на территории Республики Бурятия, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал ускорить строительство туристической инфраструктуры на озере Байкал. При этом он подчеркнул, что необходимо соблюдать баланс между экологией и инвестиционной деятельностью, а также работать быстрее, потому что потребность во внутреннем отдыхе, в отдыхе на территории Российской Федерации существенно растет.

Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России. Туризм на Байкале является круглогодичным, ежегодно турпоток на берега озера растет. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы общий по двум регионам турпоток может достигнуть 5 млн человек в год.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.