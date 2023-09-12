На Всероссийской неделе охраны труда в Сочи запланировали более 150 мероприятий

Они посвящены актуальным вопросам охраны труда и занятости населения

ТАСС, 12 сентября. Деловая программа VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ) включает более 150 мероприятий, которые посвящены актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. Главная тема форума - цифровизация отрасли, сообщили журналистам в секретариате Голиковой.

"ВНОТ - это не только площадка для демонстрации новинок в сфере производственной безопасности, но и обширная деловая программа, состоящая из более 150 мероприятий. Главной темой Форума станет цифровизация отрасли. Благодаря цифровым технологиям в реальном времени проводится мониторинг трудового процесса. Введение электронного документооборота, цифровизация в сфере охраны труда, развитие "бережливых технологий" - это одни из тех приоритетных задач в сфере охраны труда, которые сейчас решаются", - привели в сообщении слова главы Минтруда России Антона Котякова.

ВНОТ пройдет с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи. Деловая программа разбита на тематические блоки - "Цифровая трансформация в социально-трудовой сфере", "Государственное управление охраной труда, контрольно-надзорная деятельность", "Профессиональные риски в сфере охраны труда", "День занятости", "Международные мероприятия".

Все дни Форума будет работать отраслевая выставка, в рамках которой представят современные средства индивидуальной защиты, так, например, пройдет показ СИЗ и мастер-класс по их использованию.

"Принято решение уделить внимание инновационным решениям в обеспечении безопасности на производстве, этой теме будут посвящены несколько сессий Форума. Также на ВНОТ будут рассмотрены темы передовых разработок в области охраны труда и пройдут Дни службы занятости. Для молодежи традиционно выделен день с практическими сессиями, чтобы студенты и начинающие специалисты могли определиться с будущим профессиональным треком", - процитировали Голикову в ее секретариате.

Кроме того, международная программа включает заседание Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников СНГ, конференцию "Евро-Азиатского регионального альянса инспекций труда стран-участников" и Российско-белорусскую конференцию по вопросам гармонизации законодательства в области охраны труда.