В Москве разработали и начали тестировать детекторы для рентген-аппаратов

В дальнейшем планируется организовать собственное производство таких детекторов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московские ученые разработали прототип детектора для рентген- и ПЭТ/КТ-аппаратов на основе уникальных перовскитных фотопреобразователей, благодаря технологии производители смогут не зависеть от поставок импортного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения.

"Сегодня в России нет собственного производства детекторов для рентгеновского оборудования, комплектующие для них закупались в Америке или Китае. Поэтому ученые нашего центра совместно с Университетом науки и технологий МИСиС разработали прототип детектора нового поколения. Это оптоэлектронный преобразователь на основе инновационного перовскита для перевода рентгеновского излучения в электронный сигнал. Разработка уже проходит тестирование, в дальнейшем это позволит организовать собственное производство таких детекторов. Они заметно превосходят по своим характеристикам применяемые сейчас аналоги. Их внедрение поможет сделать лучевые исследования более доступными", - приводятся в тексте слова директора центра Юрия Васильева.

Отмечается, что разработка уже проходит тестирование, в дальнейшем планируется организовать собственное производство таких детекторов. Они заметно превосходят по своим характеристикам применяемые сейчас аналоги. Их внедрение поможет сделать лучевые исследования более доступными.

Детекторы также могут быть использованы в качестве регистрации рентген-лучей в космических орбитальных аппаратах, специальных приборах контроля состояний металлоконструкций, приборах для досмотра и медицинской диагностики. Специалисты уже изготовили прототип перовскитного детектора, его внедрили в электронную цепь серийного прибора и проводят испытания.

"Московские ученые активно исследуют свойства перовскитов. Исследования позволят организовать производство деталей тяжелого медицинского оборудования внутри страны. В перспективе инновационные устройства помогут сделать медицинскую технику дешевле и повысить качество услуг для пациентов системы здравоохранения. Научная работа по этому вопросу опубликована в журнале Nano Letters", - добавили в пресс-службе.