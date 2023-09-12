12 сентября, 09:09

Школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори в нижегородской деревне

Ситуация для региона является неординарной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Школа в селе Большое Туманово Нижегородской области перешла на дистанционный формат обучения после вспышки кори в деревне Малое Туманово. Об этом сообщила во время пресс-конференции в онлайн-формате замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова.

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Такое решение, по словам Садыковой, приняли чтобы избежать избыточной эмиграции из одного населенного пункта в другой. "Оснований для закрытия у нас не было, потому что в школе в самой достаточно хорошая привитость", - добавила она.

Садыкова рассказала, что ситуация для региона является неординарной. Последний раз два случая заражения зарегистрировали в 2020 году, распространения они не получили, потому что общий обхват прививками в области составляет 97-98%.

Ранее в деревне Малое Туманово зарегистрировали очаг заболеваемости корью среди членов цыганской общины, выявлено 93 случая. "В Малом Туманове нет школы, школа, которую посещают дети из деревни, находится в Большом Туманове, туда тоже есть заносы, тоже среди цыганского населения непривитого, но гораздо меньше. <...> Было принято коллегиальное решение, что школа перейдет на дистант, по крайней мере ближайшие три недели от начала формирования очага", - сказала Садыкова.

Текущая ситуация усугубилась тем, что члены цыганской общины были не привиты и не обращались за медицинской помощью даже когда заболели, объяснила Садыкова. "И у нас одномоментно сразу при первом выходе медиков в это поселение было выявлено 19 человек, именно поэтому сейчас мы имеем вспышку - 93 человека", - сказала она. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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