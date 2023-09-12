Генеральный директор ТАСС избран председателем Совета руководителей госинформагентств СНГ

Андрей Кондрашов поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что воспринимает избрание на пост председателя совета в качестве уважения к общим истокам и традициям

БИШКЕК, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов избран председателем Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ (Информсовет СНГ). Такое решение участники проходящего в киргизской столице XXIX заседания Информсовета СНГ приняли единогласно.

Кондрашов поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что воспринимает избрание на пост председателя совета в качестве уважения к общим истокам и традициям. "Ведь все мы вышли из ТАСС, который совсем недавно, 1 сентября, отметил свои 119 лет", - сказал он. Руководитель ТАСС выразил уверенность в том, что информагентства стран СНГ и впредь будут поддерживать и развивать творческие связи, профессиональные и дружеские контакты как в рамках деятельности Информсовета СНГ, так и в повседневной информационной работе. "Наше взаимодействие, возможность делиться опытом, безусловно, важны для того, чтобы сохранять и укреплять авторитет и лидирующие позиции на медиаполях наших стран, на общем информационном пространстве Содружества и в мировом масштабе", - отметил Кондрашов.

На заседании в Бишкеке руководители госинформагентств обмениваются опытом работы и обсуждают перспективные направления развития творческого сотрудничества при освещении гуманитарной деятельности в странах Содружества. Участники делятся опытом организации освещения крупных мероприятий в рамках СНГ, использования инновационных медиатехнологий. В повестке также вопросы проведения семинаров по повышению квалификации, обменов журналистами, организации пресс-туров и других совместных проектов.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. В нынешнем заседании также участвуют представители руководства госинформагентств Туркмении и Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.