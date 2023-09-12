Патриарх Кирилл считает неправильным называть Петербург только культурной столицей

Значение этого города для России гораздо шире, и он по праву является имперской, исторической столицей, полагает предстоятель РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает неправильным называть Санкт-Петербург только культурной столицей, поскольку значение этого города для России гораздо шире, и он по праву является имперской, исторической столицей.

"Город Петербург - это, как теперь говорят, культурная столица, мне это не очень нравится. Что значит культурная столица? Надо дать определение: что здесь - музеев больше или культурных людей больше? Неправильное слово. Петербург - просто столица. Если хотите, имперская столица, историческая столица. Слово культурная невозможно привязать к слову столица - тогда вы ограничиваете значение, диапазон духовный, политический, интеллектуальный того места, что из себя представляет Санкт-Петербург", - сказал патриарх после литургии в Александро-Невской лавре в день памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Это город, подчеркнул он, "больше, чем культурная [столица] - он вообще столица, имперская столица России". "Сегодня у нас государственная столица Москва, первый город, но, как я всегда говорю москвичам: Петербург - не второй", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл утром возглавил торжества в Александро-Невской лавре по случаю празднования перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, почитаемого небесным покровителем Петербурга. Предстоятель РПЦ совершил литургию, крестный ход и молебен под открытым небом на площади Александра Невского.