В Петербурге 55 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в честь Александра Невского

Он проходил от Казанского собора до площади Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Около 55 тыс. православных верующих приняли участие в общегородском крестном ходе по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщается в Telegram-канале Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"Завершился большой Александро-Невский крестный ход по Невскому проспекту. В нем приняло участие 55 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Крестный ход, впереди которого были пронесены точная копия Годеновского креста и Казанская икона Божией Матери, проходил от Казанского собора до площади Александра Невского, где он воссоединился с малым крестным ходом - с мощами святого из Александро-Невской церкви лавры.

Торжества в Петербурге по случаю праздника возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Центральным событием стало возвращение в лавру и освящение раки Александра Невского, которая ранее находилась в Эрмитаже и была передана Санкт-Петербургской епархии в пользование на 49 лет. После молебна на площади патриарх Кирилл поместил ковчег с главной святыней монастыря в историческую гробницу, установленную в верхнем храме Благовещенской церкви.

В праздник состоялся первый этап передачи раки. Музей передал внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Остальной комплекс гробницы, включающий пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен, будет передан после завершения реставрации.

Гробницу установили там же, где она стояла до того, как ее переместили в музей. В Александро-Невской лавре рака находилась с XVIII века. В 1922 году ее изъяли и поместили Эрмитаж, а мощи святого передали в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры, а рака с тех пор находилась в Зимнем дворце.

О празднике

Перенесение мощей Александра Невского состоялось 12 сентября 1724 года из Владимира в Троицкий монастырь Петербурга, с тех пор Петербург обрел своего небесного покровителя. В 2005 году День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского был официально включен в список городских памятных дат. 12 сентября 2013 года после более чем 90-летнего перерыва была возобновлена традиция крестного хода по Невскому проспекту.