30 компаний в 15 номинациях: в Хабаровске наградили лучших экспортеров Дальнего Востока

Лучшие экспортеры Дальнего Востока получили региональные награды "Экспортер года". Победители в 15 номинациях будут претендовать на аналогичное звание уже на федеральном уровне

9 сентября стало для предпринимателей Дальнего Востока не просто выходным, но и праздничным днем. На площадке V Дальневосточного форума предпринимателей (18+) в Хабаровске наградили победителей регионального и окружного этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года". Для вручения наград и поздравления победителей приехали региональные руководители, представители общественных организаций и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Больше номинаций - больше шансов

Правительство учредило всероссийскую премию "Экспортер года" в 2019 году для развития экспорта несырьевых и неэнергетических товаров и услуг. Несмотря на относительную молодость конкурса, он совершенствуется, в нем появляются новые номинации, а значит, все больше компаний могут претендовать на звание лучших.

Например, в 2022 году впервые награждали самого ответственного ESG-экспортера, лучшую женщину-экспортера и лучшего молодого предпринимателя-экспортера. В этом году в конкурсе появилась отдельная номинация для малых и средних компаний "Лучший экспортер в сфере электронной торговли". Необходимость в ней возникла, так как изменились подходы к ведению бизнеса, и организаторы конкурса это учитывают. Таким образом, в этом году премия "Экспортер года" на Дальнем Востоке вручалась уже в 15 номинациях.

© ТАСС

Открывая торжественную церемонию, глава РЭЦ Вероника Никишина отметила, что выросло не только количество номинаций, но и масштаб экспортной деятельности: "В прошлом году, несмотря на все ограничения, с которыми столкнулись наши экспортеры, на изменившийся экономический и политический ландшафт, предприниматели, которые имеют экспортный потенциал, не сложили руки. Они искали новые возможности, новые экспортные рынки. Благодаря вашей активности, статистика за прошлый год показала, что нас так просто не возьмешь. Плюс 4% по объему несырьевого и неэнергетического экспорта составил прирост Дальневосточного федерального округа. Плюс 3% по количеству компаний, которые за прошлый год стали экспортерами. Я хочу искренне поблагодарить вас за то, что вы видите во внешнеэкономической деятельности возможности для роста".

После теплого приветствия к Веронике Никишиной присоединился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и на правах "хозяина" площадки начал вручение наград. Также на сцену поднимались заместитель полпреда Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, советник министра сельского хозяйства Андрей Сухарев, руководитель регионального отделения РСПП Сергей Смоленцев и другие.

Список победителей

Как пояснили ТАСС в РЭЦ, сотни компаний самого разного масштаба, которые занимаются несырьевым неэнергетическим экспортом, подают заявки на участие в конкурсе. Не все из них рассчитывают победить, но для многих "Экспортер года" становится отличной возможностью заявить о себе.

© ТАСС

В этом году лауреатами премии в Дальневосточном округе стали следующие компании.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

Премии была удостоена компания "У-УАЗ" (Республика Бурятия), которая производит и экспортирует самолеты и вертолеты различных типов. Также в номинации были отмечены экспортер проката "Амурсталь" и поставщик пиломатериалов АО "Нью Форест Про". Обе компании представляют Хабаровский край.

© ТАСС

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем стала компания "Аметис" из Амурской области, которая экспортирует продукты глубокой переработки древесины. Второе и третье место достались компаниям "Тумнинский прииск" (Хабаровский край) и "Евразия Групп" (Амурская область).

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Лидером в этой номинации стало "Предприятие "Аэротех" из Бурятии, которое экспортирует запасные части для вертолетов. Также жюри отметило компанию "Дальэнергомаш" (Хабаровский край).

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"

В этой номинации победителем признали компанию из Приморского края "Пасифик Краб" — экспортера крабов. ООО "МЭЗ" (Амурская область), экспортер продуктов переработки сои, занял второе место, а компания "Южно-Курильский рыбокомбинат" (Сахалинская область) замкнула тройку победителей.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место заняла компания "Рог изобилия", представляющая Бурятию. Эта компания занимается экспортом шкурок нерпы, шкур и рогов северного оленя, а также палеонтологического материала. "Торговый Дом "Камчатский меридиан" (Приморский край) и "Сонико-Чумикан" (Хабаровский край) заняли второе и третье места.

© ТАСС

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Лидером в номинации стал экспортер икры и морепродуктов "Лунское море" (Камчатский край). Также наградами отмечены компании "КФ АМТА" (Республика Бурятия) и "Гудвин" (Приморский край). Обе они экспортируют кондитерские изделия.

© ТАСС

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место жюри присудило компании "Эквивалент" (Приморский край), которая предоставляет международные логистические услуги. Второе место досталось компании "Интра Сахалин" (Сахалинская область), а третье - ООО "Сибирский кедр" (турфирма "Абсолют") из Бурятии.

Номинация "Трейдер года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победу в этой номинации одержала индивидуальный предприниматель Долгорова А. В. (Республика Бурятия), которая занимается оптовой торговлей. Второе место досталось бурятскому ИП Шадапов Б. А., а третье - также бурятской компании "Симэкс Плюс".

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

Эта номинация впервые появилась в конкурсе, и победителем в ней стала компания "Амурсталь", Хабаровский край.

© ТАСС

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первые две строчки в этой номинации заняли компании из Хабаровского края. ООО "Сонико-Чумикан", экспортера мороженой рыбы и икры, назвали победителем, поставщик пиломатериалов "Тумнинский прииск" занял второе место. Третье место заняла "Евразия Групп" из Амурской области.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

Победителем стало бурятское АО "У-УАЗ", экспортер вертолетов. Вторую премию жюри отдало компании "Пасифик Краб" из Приморского края, а третью - АО "Нью Форест Про", экспортеру пиломатериалов из Хабаровского края.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации все компании-победители представляли Приморский край. Первое место заняла компания "СЛПК-Групп", экспортер древесины и пиломатериалов. Второе место - компания "Дары Природы", экспортер пушнины, рыбы, продукции деревообработки. И лауреатом третьей премии стал завод "Европласт".

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победительницей стала Ирина Калинина, генеральный директор ООО "Рог Изобилия" (Республика Бурятия). Также дипломы вручили представительницам бизнеса Бурятии - Арюне Жаргаловой и Пагме Очировой.

© ТАСС

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Главный приз в этой номинации получила Пагма Очирова, генеральный директор ООО "Сибирский кедр" (турфирма "Абсолют", Республика Бурятия). Также награды получили глава компании "Гудвин" из Приморского края Владимир Ивченко и Анастасия Стаценко (ИП Стаценко А. Н., Приморский край).

Номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем признали ИП Стаценко А. Н. (Приморский край), экспортера предметов декора из бетона и мха.

Секреты успеха

Как пояснили ТАСС в РЭЦ, задача наращивания несырьевого неэнергетического экспорта России, которая и раньше формулировалась как одна из национальных целей, теперь приобрела особое значение. Сегодня все экспортеры, от крупных корпораций до мелких и средних предприятий, сообща работают над тем, чтобы переориентировать экспортный потенциал на восток, юго-восток и юг. Многие представители бизнеса, которые получили свои награды 9 сентября, отмечали это.

Так, Иван Ненуженко, заместитель директора ООО "Тумнинский прииск", подчеркнул, что главное достижение компании - выход на международный рынок. "Мы развиваемся, выпускаем новые виды продукции, надеемся в следующем году занять первое место".

Вениамин Карачевцев, руководитель отдела развития бизнес-системы ООО "Амурсталь", емко охарактеризовал ситуацию, в которой оказалась компания на внешних рынках: "Нас пытаются сдвинуть, но мы не сдаемся, наращиваем свое присутствие не только в плане экспорта, но и на территории Российской Федерации. Хотим освоить европейский рынок и усилить свое присутствие на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы стараемся держать безупречное качество продукции и продолжим это делать".

© ТАСС

Егор Шадрин, получая премию в номинации "Прорыв года" от компании "Сонико-Чумикан", отметил, что компания добилась хороших результатов за счет освоения новых рынков Китая, Вьетнама, Кореи. "Сложно, но решаемо" - так он обозначил условия работы сегодня. А Анастасия Харжиева, представитель компании "Рог Изобилия", также отметила, что компания добилась выдающихся результатов за счет выхода на рынки Монголии, Кореи, Китая, Таиланда и других азиатских стран. Тем более что в этих регионах у продукции компании нет конкурентов.

Вместе проще

И, конечно, для всех без исключения экспортеров важна поддержка РЭЦ. Он помогает экспортерам осваивать новые рынки, в том числе проводит выставки и бизнес-миссии в Индии, Китае и других странах, организует переговоры с потенциально заинтересованными компаниями, страхует коммерческие риски по кредитным продуктам.

© ТАСС

Кроме того, меры господдержки можно получить онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт". Российский экспортный центр запустил ее в ноябре 2020 года, и она работает в режиме одного окна. С ее помощью предприниматели, которые уже ведут ВЭД или только собираются ее начать, могут решить свои задачи на каждом этапе экспорта. Главное преимущество цифровых решений - это упрощение рутинных и операционных процессов.

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.