Власти опечатали корпуса семинарии канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры

Руководство заповедника ранее сообщило, что хочет выселения представителей УПЦ из четырех корпусов семинарии в срок до 10-11 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти опечатали корпуса Киевской духовной академии и семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенной на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

По его данным, руководство заповедника "Киево-Печерская лавра", полностью подчиняющееся украинским властям, незаконно опечатало корпуса семинарии, а также корпус, в котором располагалась библиотека. В Telegram-канале СПЖ разместил видео, на которых видны опечатанные двери корпусов.

На прошлой неделе руководство заповедника заявило, что хочет выселения представителей УПЦ из четырех корпусов семинарии в срок до 10-11 сентября.

В марте музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с УПЦ. 4 июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру, однако прихожане канонической церкви не позволили ей начать работу. 6 июля при содействии полиции комиссия начала смену замков, захват и опечатывание корпусов. 9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды. Днем позже суд удовлетворил иск заповедника к УПЦ, запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что позволит выселить монахов из обители.

Руководство музея-заповедника с 11 августа закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря. В лавре снова начала работу инвентаризационная комиссия в сопровождении полицейских. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. В УПЦ сообщали, что полиция при этом не разрешала передать еду для заблокированных паломников. 18 августа Минкультуры Украины запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.