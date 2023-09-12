Матвиенко примет участие в работе историко-культурного парламентского форума в Дагестане

Он пройдет с 21 по 22 сентября

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в работе IX парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который пройдет в Дагестане с 21 по 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"В Дагестане 21-22 сентября пройдет IX парламентский форум "Историко-культурное наследие России". <…> Ожидается участие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, главы республики Сергея Меликова, представителей федеральных и региональных органов власти, парламентариев из стран СНГ, прикаспийских государств, представителей ЮНЕСКО и ряда общественных структур", - говорится в сообщении.

В двухдневной программе запланированы заседания профильных секций, тематические выставки, мастерские по истории и культуре Дагестана. Участники обсудят культурное наследие России, развитие исторических поселений в контексте решения задач по сохранению этнокультурного достояния, межнациональное, межкультурное и межконфессиональное взаимодействие и добрососедство государств и народов.

Организаторами форума, приуроченного в этом году к 100-летию поэта Расула Гамзатова, выступает Совет Федерации и правительство Дагестана. Предыдущий форум проходил в Ярославле.