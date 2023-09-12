Под Псковом нашли останки четырех бойцов Красной Армии, погибших в 1941 году

И.о. командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо сообщил, что при бойцах обнаружили саперные лопатки, противогазы, монеты, металлические кружки и алюминиевую ложку

ПСКОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Поисковики в ходе экспедиции по территории Великолукского района Псковской области обнаружили и подняли из земли останки четырех военнослужащих Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Личность двух солдат удалось восстановить по именным медальонам, среди них: Петр Боровков и Иван Дорожкин, сообщил ТАСС и. о. командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

"В ходе поисков в Великолукском районе, обнаружено четыре бойца с четырьмя медальонами, два прочитаны. Один отправлен в лабораторию в Москву на восстановление. Установлены имена двух красноармейцев: Боровков Петр Иванович 1911 года рождения, призван 27 июня 1941 года в Челябинской области. Второй - Дорожкин Иван Ефимович, 1912 года рождения, тоже из Челябинской области", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при бойцах были обнаружены саперные лопатки, противогазы, монеты, металлические кружки и алюминиевая ложка. "Медальон Петра Боровкова был прочитан с помощью специалистов лаборатории "Солдатский медальон" из Москвы. Вероятно, красноармейцы погибли в июле-августе 1941 года. В середине июля 1941 взяли немцы город. В конце июля по август 1941 Великие Луки был в руках советских войск. Затем был снова взят немцами, его освободили только в январе 1943 года", - рассказал Колендо.

По его словам, ранее на территории Великолукского района были обнаружены останки советского бойца Гришакина Александра Васильевича. "Удалось найти его внука, его зовут Владимир, он проживает в городе Миассе Челябинской области. Прямой потомок", - пояснил собеседник агентства.

Великолукский район в годы войны

Оккупация территории немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной Армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.