В Новороссийске начали празднование 185-летия города

Жители и гости города-героя смогут посетить концерты с участием отечественных артистов, различные фестивали, соревнования и выставки

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Новороссийска праздную во вторник 185-летие со дня основания города, который имеет статус форпоста на морских рубежах. По случаю праздничной даты в городе проходит концерт.

"Сегодня Новороссийск - это форпост на морских рубежах Отечества. Здесь живут трудолюбивые и целеустремленные люди с несгибаемой волей и твердым характером, - написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Благодарю жителей за созидательный труд, усердие и неравнодушие, за любовь и преданность родному городу".

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко отметил в Telegram-канале, что в развитие города жители вносят вклад своими достижениями, победами, трудом, предложениями и идеями, воспитанием детей с сохранением традиций и с любовью к Родине.

В честь юбилейной даты власти подготовили насыщенную программу. Жители и гости города-героя смогут посетить концерты с участием отечественных артистов, различные фестивали, соревнования и выставки. Праздничный концерт с участием народного артиста РФ Николая Баскова начался на площади перед морским вокзалом Новороссийска в 19 часов.

На площадке перед единственным планетарием на Кубани открыли выставку Роскосмоса, посвященную истории достижений космической отрасли и людей, которые внесли значительный вклад в покорение космоса. Там представлены экспонаты и макеты настоящих космических кораблей. Выставку открыл мэр Новороссийска и летчик-космонавт, Герой России, президент Ассоциации космонавтики России Олег Артемьев.

Как отметил Кравченко, Роскосмос подарил городу-герою настоящую капсулу спускаемого аппарата, а Институт космический исследований - автоматическую межпланетную станцию Марс-3.

Новороссийск является крупным транспортным узлом и важным торговым портом. Город основан 2 сентября 1838 года. Имеет исторические заслуги перед Отечеством, награжден 7 мая 1966 года орденом Отечественной войны первой степени. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1973 г. удостоен звания "Город-герой" с вручением высших государственных наград - ордена Ленина и медали Золотая Звезда.