Петербург передал в библиотеки города-побратима Мариуполя более 6 тыс. книг

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что также передали наборы для рисования, краски, ватманы, футболки и худи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. книг передал Санкт-Петербург городу-побратиму Мариуполю для библиотек и жителей. Подарок приурочен к 245-летию Мариуполя, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в Telegram-канале.

"16 сентября наш город-побратим отметит 245-летие. В качестве подарка комитет по культуре при участии комитета по печати, "Петербургского дневника", Дома книги, городских библиотек и жителей Петербурга отправил в Мариуполь более 6 тыс. книг. Классика, детская, приключенческая литература пополнят местные библиотечные фонды", - говорится в сообщении.

Также переданы наборы для рисования, краски, ватманы, футболки и худи. В Петербург из Мариуполя приедут сотрудники библиотек и домов культуры для обмена опытом. В праздничной программе на День города, которая пройдет в Мариуполе в парке имени Гурова, по просьбе мэрии города выступит петербургский ансамбль "Атаман".

В Петербурге 17 сентября в 17:00 в БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт "Вместе мы - Россия!", посвященный Дню Мариуполя. На сцене выступят Денис Майданов, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Диана Хаджинова, хор Западного военного округа, творческие коллективы Мариуполя и другие артисты, говорится в Telegram-канале Пиотровского.