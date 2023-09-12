В Тульской области выдали первые шесть коттеджей высококвалифицированным медработникам

Среди них есть врачи онкодиспансера, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина

ТАСС, 12 сентября. Шесть высококвалифицированных медработников получили современные индивидуальные коттеджи, которые правительство Тульской области построило для поддержки врачей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам поездки губернатора Алексея Дюмина в новый коттеджный поселок.

"На сегодня коттеджи предоставлены шести высококвалифицированным медработникам. Среди них: врачи онкодиспансера, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина. До конца года в коттеджи заселятся еще четыре врача", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в регионе создан фонд служебного жилья, в котором 215 квартир, с 2016 года квартиры получили 170 медиков, глава региона поручил расширить для них возможности получения служебного жилья - в первую очередь, в отдаленных районах. Также в Тульской области в дополнение к федеральным мерам поддержки введены и региональные, например, выплата для врачей "подъемных" в размере до 1 млн рублей.

По данным пресс-службы правительства Тульской области, в регионе по нацпроекту "Здравоохранение" создается новый онкодиспансер, строительные работы завершены, идет расстановка мебели и благоустройство территории. Штат онкоцентра полностью укомплектован, в нем будут работать 245 врачей и 400 медработников среднего звена, в том числе 73 врача из других регионов, которых привлекла кадровая служба Минздрава Тульской области. Среди них - пять кандидатов медицинских наук.

"Новый онкоцентр будет сдан в эксплуатацию в октябре. Губернатор также обсудил с главой администрации г. Тулы Ильей Беспаловым транспортную доступность коттеджного поселка и нового онкоцентра. Алексей Дюмин поручил при необходимости добавить дополнительные единицы транспорта на муниципальные маршруты", - говорится в сообщении.

Ранее власти Тульской области сообщали, что по инициативе Дюмина в регионе для поддержки медиков строят современные индивидуальные дома. В настоящее время коттеджный поселок полностью сдан. "Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона - перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, - внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета", - цитирует пресс-служба Дюмина.