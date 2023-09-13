Турпоток в Бурятию по итогам года ожидается на уровне 500 тыс. человек

За первые шесть месяцев этого года он вырос на 30%

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Поток туристов в Бурятию за первые полгода вырос на 30% и составил порядка 290 тыс. человек. По итогам года показатель прогнозируется на уровне 500 тыс. человек, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во время презентации туристического потенциала Бурятии министр туризма республики Алдар Доржиев.

"У нас по итогам 2022 года 490 500 туристов (рост по сравнению с 2021 годом - 21,5%). А шесть месяцев этого года показали рост - 30%, то есть порядка 290 тыс. туристов, и тренд продолжается: выйдем на 500 тыс. по итогам года", - сказал Доржиев.

Он отметил, что речь о тех гостях, которые регистрируются в гостиницах. "Если учитывать тех, кто самостоятельно арендует жилье, смело можно показатель помножить на два", - отметил он. Зарегистрированный турпоток, по словам Доржиева, "сгенерировал рост доходов": объем оказанных им платных услуг по итогам 2022 года составил 3,7 млрд руб, рост - 27,5%.

Из-за рубежа в Бурятию приезжают в основном жители соседней Монголии - отдохнуть, посмотреть Байкал, оздоровиться, наладить деловые связи. "Кроме того, из Монголии к нам приезжают учиться, - добавил министр. - С Монголией у нас добрососедские отношения, мы их поддерживаем".

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения является озеро Байкал, также популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. Практически все гости Бурятии, которых, по неофициальным данным, в год бывает около 1 млн, посещают город Улан-Удэ и его достопримечательности.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.