13 сентября, 02:04

Глава Минприроды подарил Ким Чен Ыну фотографии советских космонавтов с их автографами

Александр Козлов вручил три исторических снимка

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну фотографии советских космонатов, в том числе Юрия Гагарина, а также ученого и конструктора Сергея Королева с их автографами. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды России.

В министерстве рассказали, что Козлов вручил Ким Чен Ыну три исторические фотографии.

"На двух групповых [фото] запечатлены советские космонавты, в том числе и Юрий Алексеевич Гагарин. Еще на одной - Сергей Павлович Королев. Подлинные автографы, которые герои снимков оставили под своими изображениями, делают эти фотокарточки уникальными", - заявили в Минприроды.

Ранее Козлов встретил лидера КНДР на станции Хасан в Приморском крае в рамках его визита в Россию.

Ким Чен Ын прибыл в РФ 12 сентября по приглашению президента России Владимира Путина. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. 

Теги:
Козлов, Александр ПетровичКНДРРоссияКим Чен Ын
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