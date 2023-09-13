Путин отметил важность работы МАПРЯЛ в популяризации русского языка

Президент выразил уверенность, что конгресс будет содействовать укреплению профессионального сотрудничества, доверительных, личных и человеческих связей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), который проходит в Петербурге. Телеграмму зачитал советник президента РФ по вопросам культуры, президент МАПРЯЛ Владимир Толстой во время церемонии открытия.

"Прежде всего хочу поблагодарить вас за большую, содержательную работу, направленную на популяризацию русского языка и литературы как неотъемлемой части мировой культуры, сохранение и расширение общего русскоязычного информационного пространства. Деятельность МАПРЯЛ, объединяющая талантливых, увлеченных людей, всегда была по-настоящему творческой и подвижнической. Силами ассоциации в разных странах проводятся фундаментальные научные исследования, воплощаются в жизнь образовательные, просветительские проекты, внедряются в практику новые, прогрессивные методики преподавания, организуются общественно значимые мероприятия", - говорится в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что конгресс будет содействовать укреплению профессионального сотрудничества, доверительных, личных и человеческих связей. "Развитию международных гуманитарных контактов не способны помешать никакие санкции, запреты, ложь и агрессивные, русофобские информационные атаки. Россия всегда будет открыта для дружеского партнерства, для продвижения общих ценностей", - говорится в телеграмме.

Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) проходит впервые за 20 лет в Петербурге с 13 по 16 сентября. Его мероприятия объединят на площадках представителей из 60 стран - порядка 600 ученых-филологов, преподавателей русского языка, методистов и литературоведов.