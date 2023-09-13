Более 450 тыс. жителей Подмосковья привились от гриппа с начала прививочной кампании

Всего в Московской области планируют привить около 4,5 млн человек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 450 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании. Всего в регионе планируется привить около 4,5 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"На данный момент вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сейчас самое время сделать прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких. Такой возможностью воспользовались более 450 тыс. человек", - привели в тексте слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах - вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов.

Как ранее сообщали в министерстве, всего планируется привить около 4,5 млн жителей региона, включая 1 млн детей.