Толстой: Россия не намерена закрываться от мира, отменяя иностранную культуру и языки

По словам советника президента РФ по вопросам культуры, отказываться от мировой культуры - значит обеднять себя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Россия не намерена обеднять себя и отказываться от мировой культуры в ответ на позицию зарубежных политиков, не нашедшую поддержки разумных людей. Такое мнение высказал советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой журналистам в кулуарах конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы.

"Россия не закрывается от мира, в России никому не придет в голову отменять английский язык или немецкий, потому что у нас была ожесточенная Великая Отечественная война, или французский, потому что Наполеон когда-то пришел в Россию, или украинский. Мы вчера были на опере Прокофьева "Семен Котко" в Мариинском театре, и со сцены звучит "дорогая Украина", это совершенно нормально для русского человека", - сказал он.

По словам Толстого, отказываться от мировой культуры - это значит обеднять себя. "На Западе очень много людей, которые посвятили свою жизнь русскому языку и русской культуре, не хотят от нее отказываться. Это просто позиция политиков, но это не позиция разумных, интеллектуальных людей, которые понимают, что без Толстого, Достоевского, Чайковского невозможно представить нормальную мировую культуру", - добавил он.

Как отметил в беседе с журналистами председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов, сейчас ведется плодотворная работа в продвижении русского языка в странах Азии, СНГ, Африки и Латинской Америки. "Сейчас наше поле - то мировое большинство, которое представляет 7/8 человечества, и Запад, который не хочет русский язык, но говорит по-русски", - сказал он.

Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы проходит впервые за 20 лет в Петербурге с 13 по 16 сентября. Его мероприятия объединят на площадках представителей из 60 стран - порядка 600 ученых-филологов, преподавателей русского языка, методистов и литературоведов.