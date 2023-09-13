Семья Гершковича призвала ООН признать его неправомерно заключенным

Семья журналиста направила петицию в ООН

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. Семья журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в России в шпионаже, направила в ООН петицию, в которой просит всемирную организацию признать его неправомерно заключенным.

Об этом сообщила журналистам в среду постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Родители Эвана направили петицию в ООН, которая призывает этот институт дать ясно понять, что Гершкович был неправомерно помещен под стражу, и потребовать его немедленного освобождения. Мы призываем все страны-члены [ООН] поддержать призыв к освобождению Эвана, а также всех незаконно содержащихся под стражей", - сказала она, не уточнив в какой именно орган всемирной организации была направлена петиция.