Водителям напомнили о возможности оплаты проезда по МСД в приложении "Парковки России"

Также оплата доступна на сайте msd.mos.ru и с помощью транспондера

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Водители, которым необходимо оплатить проезд по Московскому скоростному диаметру, могут сделать это через мобильное приложение "Парковки России". Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" ("АМПП").

"С 9 сентября открыто движение по южному участку МСД - от шоссе Энтузиастов до МКАД. Напоминаем, что бесплатно по всему периметру МСД, в том числе по новому участку, могут передвигаться авто с номерами Москвы и области, такси с разрешением на перевозки по столичному региону и городской транспорт. Во всех других случаях проезд нужно оплатить, если он транзитный, а именно: если автомобиль дважды пересек границы ЦКАД в течение 24 часов, если между въездом машины на МСД и съездом с МСД прошло не более двух часов", - значится в сообщении.

Водителям, чтобы не ждать счет на оплату, предлагается в течение пяти дней оплатить проезд в приложении "Парковки России". Также оплата доступна на сайте msd.mos.ru и с помощью транспондера.

"Запуск нового участка МСД прошел в День города с участием Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Как подчеркнул президент страны, это еще один очень серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла", - резюмировали в учреждении.