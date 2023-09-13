В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов здравоохранения

Строительство новых и реконструкция ранее возведенных объектов здравоохранения традиционно является одним из приоритетных направлений градостроительной политики столицы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать объектов здравоохранения общей площадью более 133,6 тыс. кв. м введены в эксплуатацию в столице с января 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"По итогам восьми месяцев текущего года столичная система здравоохранения пополнилась 14 новыми медицинскими учреждениями. Их общая площадь составила более 133,6 тыс. кв. м. В прошлом году за аналогичный период разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию получили 10 объектов, занимающие 65 тыс. кв. м. Таким образом, по сравнению с 2022 годом объем сданных сооружений увеличился вдвое", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра отметил, что строительство новых и реконструкция ранее возведенных объектов здравоохранения традиционно является одним из приоритетных направлений градостроительной политики столицы. До конца года в районе Бирюлево Восточное завершится строительство детской поликлиники на 320 посещений в смену с травмпунктом, а в Даниловском районе столицы на территории бывшего завода имени Лихачева продолжается возведение детско-взрослой поликлиники с раздаточным пунктом детской кухни.

"На сфере здравоохранения лежит большая ответственность, и для того, чтобы отвечать всем современным вызовам, мы постоянно обновляем имеющуюся инфраструктуру. Первоочередная задача - создать условия, чтобы медицинская помощь стала еще доступнее", - подчеркнул он.

Так, в этом году объекты здравоохранения сданы в 14 районах Москвы: на востоке - в Вешняках, Богородском, Измайлове и Метрогородке, на западе - в Тропарево-Никулине и Солнцеве, на севере - в Молжаниновском, Ховрине и Дмитровском, на юго-западе - в Обручевском и Южном Бутове, в центре - в Замоскворечье, на северо-западе - в Строгино и в Новомосковском административном округе - в Коммунарке. Это детские и взрослые поликлиники суммарно на 4 570 мест, больница с родильным домом и подстанция скорой помощи.

Флагман и поликлиники

"В конце лета в Восточном округе столицы открыли третий флагманский центр ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, работающий по новому стандарту экстренной медицинской помощи. В новом флагмане развернуто девять операционных, включая уникальную гибридную, приемное отделение с зоной "триаж", диагностические блоки и палатно-диагностическое отделение, эндоскопическое отделение, блок для лабораторных исследований. В числе уникальных подразделений больницы - один из крупнейших в Москве региональных сосудистых центров. В соответствии с принципами "цифрового госпиталя" вся документация в центре ведется в электронном виде", - уточнили в пресс-службе стройкомплекса.

Также в числе открытых недавно объектов - взрослые поликлиники, рассчитанные на 750 посещений в смену, на улицах Игральная и Твардовского. Учреждения оснащены новейшей медицинской техникой, позволяющей осуществлять самые современные виды диагностики. Кроме того, более комфортными и удобными стали зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха медицинских работников.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что строительство медицинских учреждений происходит в том числе за счет внебюджетных средств. "Инвесторы понимают важность развития отрасли здравоохранения и вносят свой вклад в обновление столичного медицинского сектора. К примеру, в апреле разрешение на ввод в эксплуатацию получил лабораторно-диагностический центр в районе Тропарево-Никулино", - пояснил он.

Глава столичного надзорного ведомства заверил, что на каждом этапе возведения медицинских учреждений инспекторы комитета совместно со специалистами подведомственного центра экспертиз ("ГБУ "ЦЭИИС") проводят выездные проверки. "Эксперты выполняют лабораторно-инструментальные исследования для оценки качества работ и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации и техническим регламентам", - заключил Войстратенко.