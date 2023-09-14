В Красную книгу России внесли почти 120 видов растений и грибов Курильских островов

В перечень попали 74 вида заповедника "Курильский", а также 44 вида природного заказника федерального значения "Малые Курилы"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Почти 120 видов растений и грибов, произрастающих на территории Курильских островов (Сахалинская область), попали в новый список Красной книги РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В перечень попали 74 вида растений и грибов заповедника "Курильский", а также 44 вида природного заказника федерального значения "Малые Курилы", - рассказали в пресс-службе.

По информации заповедника "Курильский", в последний раз данный перечень Красной книги РФ обновлялся в 2005 году. Из новой редакции исключили 102 вида растений - для них угроза существования уменьшилась. Однако добавились 165 новых видов, а всего в свежем списке Красной книги России на 1 августа находится 741 объект растительного мира.