В Приамурье за летний сезон ущерб от лесных пожаров сократился вдвое

Как сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов, ущерб составил 27,8 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров, нанесенный природе Амурской области во время летнего пожароопасного сезона, сократился в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС министр заместитель председателя правительства области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов.

"В настоящее время ведется работа по расчету ущерба от лесных пожаров. Подтвержденный ущерб от лесных пожаров составляет 27,8 млн рублей. За аналогичный период прошлого года (АППГ) - 54,7 млн рублей", - сообщил Севостьянов.

Он отметил, что с начала пожароопасного сезона на территории Амурской области зарегистрировано 416 природных пожаров (АППГ - 486 пожаров), из них 321 пожар на территории лесного фонда на площади 314,5 тыс. га, что в 1,2 раза меньше целевого показателя ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для Амурской области на 2023 год.

Также за лето фиксировались пожары на особо охраняемых природных территориях. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано по три лесных пожара в "Норском" и "Хинганском" заповедниках на общей площади 10,6 тыс. га. В последнем горело больше всего - 9,6 тыс. га.

Основная причина летних природных пожаров была связана с низкой влажностью и высокой грозовой активностью. Первые пожары, которые регистрировали с начала июня, образовывались в удаленных труднодоступных местах.

Наиболее сложная лесопожарная обстановка "летний пик горимости" наблюдался с июля по август в северных районах области. Другие причины возгораний связаны с действиями человека. Всеми ведомствами составлено 1 746 протоколов на сумму 5,1 млн рублей. Выявлено 72 виновников в возникновении палов сухой растительности. По факту лесных пожаров на территории лесного фонда в Архаринском, Свободненском, Шимановском районах возбуждено 14 уголовных дел.