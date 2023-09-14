В Москве прошла презентация книги "Владимир Сунгоркин: "Я с вами, ребята!"

Тексты для сборника воспоминаний о бывшем главном редакторе "Комсомольской правды" написали, в частности, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сборник воспоминаний о бывшем главном редакторе "Комсомольской правды" Владимире Сунгоркине представили в Москве. Тексты для него написали первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главный редактор и генеральный директор медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова, а также коллеги, друзья и члены семьи, передает корреспондент ТАСС.

"Ровно год назад у нас случилась большая трагедия, это была черная дыра, которая затянула половину нашей жизни. Погиб член нашей семьи, член семьи каждого журналиста "Комсомольской правды". Идея собрать воспоминания о Владимире Николаевиче, о том, кто как познакомился с ним, как начинал работать в "Комсомольской правде", оказалась очень интересной и помогла нам справиться с этим горем. Хотя дыра в сердце никогда в жизни и не затянется", - сказала Олеся Носова на презентации книги.

Книга получила название "Владимир Сунгоркин: "Я с вами, ребята!". "Очень точное название у книги, потому что, с одной стороны, слезы подступают к глазам, а с другой - всегда кажется, что он продолжает присутствовать в нашей жизни", - отметил на презентации экс-руководитель Роспечати, общественный деятель Михаил Сеславинский.

В сборник вошло более полусотни воспоминаний о Сунгоркине членов его семьи, друзей, однокурсников, сотрудников "Комсомолки", коллег из других изданий, политиков. Среди них - председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, вдова Татьяна Безрукова, сыновья Григорий и Владимир, президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин и другие.

Эта книга даст будущим журналистам "Комсомольской правды" представление о том, какой переломный момент наступил в жизни медиахолдинга с уходом Сунгоркина, отметил директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры РФ Владимир Григорьев.

"Я сегодня здесь не по работе - Володя мой давний близкий друг. На многие вещи мы смотрели одинаково, и думаю, что таких людей в стране очень много, которые всегда думали и делали как Володя. Очень хорошо, что сегодня, спустя год, многие тысячи людей о нем помнят. Очень хорошо, что сегодня живет "Комсомольская правда". Он ее создавал, он ей болел. И то, что она остается патриотичной и близкой людям, это, несомненно, ему нравится", - сказал на презентации Алексей Громов.