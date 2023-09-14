Суд в Черкассах обязал мужчину читать книги о конфликте на Украине

Суд также назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, но с испытательным сроком на один год

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Суд в Черкассах обязал мужчину, якобы призывавшего свергнуть власть на Украине, читать книги о конфликте в стране. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

Помимо прочтения книг, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, но с испытательным сроком на один год. Таким образом, мужчину не отправили в колонию, но сделают это, если в течение испытательного срока он совершит правонарушение.

По информации издания, на своей странице в социальных сетях мужчина обвинял руководство Украины в коррупции, призывал отдать под трибунал и "подстрекал военных к восстанию".