Эксперт: поездки по Франции на авто с номерами РФ возможны, если есть веская причина

Парижский адвокат Ирина Сидорова отметила, что "в целом лучше воздержаться от поездки по республике на автомобилях с российскими номерами"

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Поездки на автомобилях с российскими номерами по территории Франции возможны, если для этого есть веская причина. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила парижский адвокат Ирина Сидорова.

"Если у человека есть необходимость, например, посетить тяжело заболевшего родственника, то таможенники вряд ли будут создавать ему проблемы при условии, что он сможет предоставить соответствующие доказательства. Если же речь идет о туристической поездке, то могут быть неприятности", - отметила она.

Сидорова добавила, что трудно сказать, с какими именно проблемами может столкнуться водитель машины с российскими номерами в республике, поскольку таких ситуаций, как в Германии, где подобные автомобили изымались, во Франции пока не было. "Пока судебная практика во Франции не устоялась, - сказала адвокат. - Но в целом лучше воздержаться от поездки по республике на автомобилях с российскими номерами".

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.