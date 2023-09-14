Глава Кипрской православной церкви поддержал обязательное половое воспитание детей

Архиепископ Георгий III считает, что лучше информировать детей и таким образом защищать себя, чем оставаться в неведении, пишет газета Phileleftheros

НИКОСИЯ, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Кипрской православной церкви (КПЦ) архиепископ Георгий III выступил в поддержку правительственной программы обязательного полового воспитания детей в школах. Об этом сообщила газета Phileleftheros, ссылаясь на высказывания иерарха в ответ на вопрос журналиста издания.

"Архиепископ Георгий выступает за половое воспитание в школах, полагая, что лучше информировать детей и таким образом защищать себя <...>, чем оставаться в неведении", - пишет газета. По ее данным, глава КПЦ провел встречу с министром образования и инспектором ведомства, отвечающим за реализацию программы, и пришел к выводу, что половое воспитание детей "поможет получить необходимую для них информацию при наименьших рисках".

Как пишет Phileleftheros, эта тема будет поднята на ближайшем заседании Священного синода, который, как ожидается, огласит единую позицию КПЦ по этому вопросу.

Издание обращает внимание на то, чти мнения внутри Кипрской православной церкви по поводу полового воспитания детей разделились. Так, например, против правительственной программы выступил митрополит Пафский Тихикос, который является вторым в иерархии священнослужителей КПЦ. В кипрском обществе отношение к обязательному половому воспитанию детей в школах также весьма неоднозначное, многие семьи выступают против данного решения. В республике был принят закон, согласно которому половое воспитание становится обязательным, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая старшими классами частных и государственных школ. Как пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель партии "Активные граждане" Николас Продрому, парламент страны и президент одобрили этот документ в декабре 2022 года, следуя рекомендациям ЕС и Всемирной организации здравоохранения.

Внедрение спорного проекта

Ключевую роль в подготовке учебных материалов сыграла неправительственная организация "Кипрская ассоциация планирования семьи", которая поддерживает все формы гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Закон предусматривает, что государство будет заниматься половым воспитанием детей независимо от религиозных или каких-то иных убеждений их родителей. "Мы против этого закона и пытаемся воздействовать на Министерство образования Кипра с тем, чтобы внести изменения в учебную программу", - сказал Продрому.

В начале июля телеканал Sigma распространил данные опроса, подготовленного по его заказу специалистами Университета Никосии, согласно которому большинство кипрских граждан (61%) выразили уверенность, что общество не готово принять предмет по половому воспитанию в школах. Как отмечает телеканал, тот факт, что 6 из 10 респондентов не доверяют ни системе образования Кипра по вопросу полового воспитания детей, ни учителям, сам по себе является сенсационным. Согласно исследованию, киприоты считают, что наиболее подходящим источником информации для детей в этом вопросе является семья (59%), за ней следует школа (35%) и, наконец, церковь (6%). Кроме того, 80% опрошенных заявили, что как родители обладают достаточными знаниями, чтобы должным образом направлять своих детей в вопросах полового воспитания. В опросе приняли участие 1 200 человек из числа взрослого населения.