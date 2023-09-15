Летний турпоток в Кабардино-Балкарии впервые превысил зимний

По данным Министерства курортов и туризма, в республику прибыло около 600 тыс. отдыхающих

НАЛЬЧИК, 15 сентября. /ТАСС/. Летний туристический поток в Кабардино-Балкарии впервые превысил зимний. За три месяца в республике побывало на четверть больше туристов, чем годом ранее, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

Зимний туристический сезон в Кабардино-Балкарии, где расположен популярный горнолыжный курорт "Эльбрус", считается высоким.

"Число туристов, желающих посетить республику в летний период, в последние годы увеличивается. В текущем году с июня по август включительно республику посетили порядка 600 тыс. туристов, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Таким образом, численность отдыхающих в летний сезон превышает туристический поток в зимний так называемый высокий сезон", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие восемь месяцев 2023 года турпоток в республику составил около 1,1 млн человек, что на 20% больше прошлогодних показателей. Горнолыжный курорт Приэльбрусье за этот период принял 740 тыс. человек.