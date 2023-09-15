Профсоюзы объявили о начале 24-часовой стачки на двух СПГ-заводах Chevron в Австралии

Профсоюзы также решили ограничить погрузку СПГ, что должно нанести значительный экономический ущерб компании

СИДНЕЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Работники двух австралийских СПГ-заводов компании Chevron продолжат забастовку, продолжительность остановки производства в среднем возрастет. Об этом сообщила газета The Australian со ссылкой на профсоюзный альянс Offshore, объединяющий работников газодобывающей и перерабатывающей отраслей.

Альянс Offshore уведомил Chevron о том, что сотрудники СПГ-завода в Уитстоне (расположен на северо-западе Австралии) не будут работать в течение следующих 24 часов. Профсоюзы также приняли решение ограничить погрузку СПГ, что должно нанести значительный экономический ущерб компании, передает издание.

Это решение принято сразу после технического сбоя на предприятии в Уитстоне 14 сентября. Из-за забастовки большей части персонала ремонт и перезапуск мощностей может стать более длительным и сложным мероприятием, отмечает газета. По ее данным, убытки из-за стачки на заводах в Горгоне и Уитстоне могут достигать 76 млн австралийских долларов ($49 млн) в день.

Трудовой спор

Забастовка работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron началась 8 сентября. Произошло это после срыва переговоров об оплате и условиях труда с администрацией. Профсоюзы требуют увеличить среднюю зарплату сотрудников предприятий с $153 тыс. в год до более чем $191 тыс.

По данным Australian Financial Review, два завода ежегодно производят около 24,5 млн тонн СПГ. Полная остановка этих предприятий на две недели чревата резким скачком цен на газ, полагает издание, отмечая, что ввиду сокращения поставок российского ПГ в Европу многие страны полагаются в том числе на австралийский СПГ. Крупнейшими потребителями продукции заводов в Горгоне и Уитстоне выступают Япония, Китай и Индия.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ в мире наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.