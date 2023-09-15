15 сентября, 14:45

Затор образовался на границе ДНР и Ростовской области в сухопутном коридоре до Крыма

Водителей попросили скорректировать свои маршруты и проехать через другой пропускной пункт в республику

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Пробка образовалась на пункте пропуска "Весело-Вознесенка" на границе ДНР и Ростовской области, который находится на территории сухопутного коридора с Крымом, сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР.

"Вниманию водителей, следующих через пункт пропуска "Весело-Вознесенка в Новоазовском районе. На 16:00 в связи с существенным увеличением потока движения перед пунктом пропуска "Весело-Вознесенка" скопилась пробка легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

В министерстве попросили водителей скорректировать свой путь движения через ближайший пункт пропуска "Ульяновское-Шрамко".

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта было повреждено дорожное полотно. Полностью отремонтировать и открыть движение по нему планируется к 1 ноября. Водителям доступен альтернативный маршрут по сухопутному коридору через новые регионы России. 

Теги:
РоссияРостовская областьКрым
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