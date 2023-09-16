В Томской области открыли "Голландскую деревню", где туристов знакомят с сыроварением

Глава департамента сельского хозяйства региона Евгения Гулкина сообщила, что на реализацию проекта было направлено около 9 млн рублей, включая федеральный грант размером 5 млн рублей

ТОМСК, 16 сентября. /ТАСС/. Томская сыроварня "Сырная история" открыла под Томском туристический объект "Голландская деревня", где посетители могут познакомиться с технологией производства сыров. Как рассказал ТАСС генеральный директор предприятия Дмитрий Урусов, проект планируют включить в образовательную программу школьников для их знакомства с молочным животноводством, что должно помочь решить проблему дефицита кадров в области АПК.

"Этот проект мы вынашивали больше года. Сейчас здесь около 2 тыс. посетителей. Мы хотим использовать эту площадку круглый год и включить ее в образовательную программу, чтобы раз в неделю привозить сюда школьников и знакомить их с сельским хозяйством. У нас здесь много локаций, животные", - сказал Урусов, отметив, что это поможет привлечь молодежь в агропромышленный комплекс.

В "Голландской деревне" можно познакомиться не только с молочным животноводством и посмотреть, как создается сыр, но и побывать с экскурсией на мельнице. Для детей проводят интерактивные экскурсии, взрослых обучают основам сыроварения. Также в парке расположены сцена, качели, большое количество тематических малых архитектурных форм и лабиринт из сена.

Глава департамента сельского хозяйства Томской области Евгения Гулкина рассказала ТАСС, что на реализацию проекта было направлено около 9 млн рублей, включая федеральный грант размером 5 млн рублей. "Наша задача была не только создать туристический объект, но и поддержать действующую ферму", - отметила она.

По ее словам, власти региона будут и дальше помогать развивать этот проект. "Надо завести сюда поток туристов, которые будут заезжать сюда не только на эту ферму, но и на любые музейные и событийные туристические мероприятия", - уточнила глава департамента.