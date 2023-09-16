Шотландский футбольный клуб утверждает, что Маск позаимствовал их герб

По словам представителя команды Райана Лейшмана, ее эмблема связана с тем, что в городе раньше занимались разведением коз

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Представители шотландского любительского футбольного клуба "Хаддингтон таун" обнаружили, что эмблема на здании корпорации SpaceX Илона Маска почти идентична логотипу их команды - стилизованному изображению головы козла. Об этом сообщает газета The Times.

Герб "Хаддингтон таун" вдохновлен эмблемой города, которая датируется 1200-ми годами. "Клуб рад, что Илон присоединился к команде, и большому человеку не терпится приступить к работе", - отметила пресс-служба футбольной команды в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам представителя команды Райана Лейшмана, ее эмблема связана с тем, что в городе раньше занимались разведением коз. В городе есть "столбы с изображениями козлов, две посвященные им статуи, логотип козла находится на здании одной из местных школ", сказал он.

Лейшман уточнил, что команда не собирается подавать какие-либо судебные иски в отношении SpaceX. Мы не соперники Маску, но "если он захочет инвестировать в нас, то мы поддержим его, когда он сразится с Марком Цукербергом".

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta (признана в России экстремистской) на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X.

Издание обратилось к SpaceX за комментариями.