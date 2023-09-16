Франция направила корабль с 600 тыс. литров питьевой воды на Майотту

На острове из-за засухи наблюдаются перебои с водоснабжением

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Первый контейнеровоз с 600 тыс. литров питьевой воды, зафрахтованный французскими властями, отправился на остров Майотта (заморская территория Франции в Индийском океане), где из-за засухи наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом сообщил министр-делегат, отвечающий за зарубежные дела, Филипп Вижье.

"Вчера вечером первое судно, зафрахтованное государством, отплыло с острова Реюньон на Майотту с 600 тыс. литров питьевой воды на борту для наиболее уязвимых групп населения", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Ожидается, что судно достигнет берегов Майотты 20 сентября.

Остров Майотта, считающийся одним из самых бедных французских департаментов, уже несколько месяцев переживает самую сильную с 1997 года засуху. Водоснабжение острова, где проживает более 300 тыс. человек, сильно зависит от дождей, которые пополняют два водохранилища в горных районах. Они обеспечивают до 80% от общего потребления воды.

На фоне ухудшающегося положения с водоснабжением власти уже несколько месяцев проводят регулярные отключения воды, ожидая сезон дождей, который начинается в ноябре. С 4 сентября питьевая вода в кранах появляется лишь раз в три дня. С пятницы власти ужесточили меры экономии воды, запретив мытье любых автомобилей, за исключением профессиональных автомоек с системами переработки воды, а также запретили проведение крупных свадебных церемоний.

Кроме того, в силе остаются принятые ранее запреты, в частности на мытье улиц и зданий, на полив газонов и зеленых насаждений, за исключением огородов - их можно поливать только вечером, - на наполнение частных бассейнов, на проведение пожарных учений с использованием более 5 куб. м воды, а также запрет любых мероприятий типа "вечеринок у бассейна". За нарушение запретов предусмотрен штраф в размере €1,5 тыс., за повторное нарушение - €3 тыс.