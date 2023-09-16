На Безымянной высоте отметили 80-летие освобождения Калужской области от фашистов

Состоялся торжественный митинг

КАЛУГА, 16 сентября. /ТАСС/. Тысячи калужан, среди них ветераны, труженики тыла и бойцы легендарного батальона "Пятнашка" приехали к мемориалу Безымянная высота в Куйбышевском районе Калужской области, чтобы отметить 80-летие со дня освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"В такой же сентябрьский день, как сегодня, 80 лет назад здесь закончились 716 страшных дней немецкой оккупации Калужской области. Сегодня здесь [на Безымянной высоте] тысячи калужан, гостей из других регионов и стран. Наши дорогие ветераны, труженики тыла. Много детей, юнармейцы", - написал он в Telegram-канале.

Памятное мероприятие открыл концертный образцовый оркестр Военно-морского флота Российской Федерации имени Н. А. Римского-Корсакова. Память о погибших почтили минутой молчания, прошел торжественный митинг, военно-спортивный клуб "Патриот" десантного профиля из Брянска показал гостям праздника ведение тактического боя, добавил министр культуры региона Павел Суслов.

Завершил торжество концерт с участием Дениса Майданова, Аристарха Ливанова, Валерии Ланской, а также солистов Калужской областной филармонии. "Для меня очень ценно, что сегодня с нами были бойцы легендарного батальона "Пятнашка". Как наши деды и прадеды участники СВО сейчас защищают Родину от неонацистов", - добавил Шапша.

Безымянная высота - это рубеж воинской славы в Куйбышевском районе, где расположен мемориальный комплекс. Экспозиция военно-исторического музея рассказывает об освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Оно началось 1 сентября 1943 года войсками Красной армии. 13 сентября 18 добровольцев прорвались через вражеские позиции, им удалось захватить важную в тактическом отношении высоту 224,1. Фашистское командование бросило против них одновременно несколько пехотных подразделений - более 200 человек. В результате сражения из 18 человек в живых остались Константин Власов и Герасим Лапин.