Британского актера и комика Расселла Брэнда обвинили в изнасилованиях

Брэнд отверг обвинения, назвав их атакой со стороны господствующих в стране СМИ

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Британский актер и комик Расселл Брэнд, который в 2010-2011 годах был женат на певице Кэти Перри, был обвинен в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Материалы с показаниями четырех женщин против Брэнда опубликовали газета The Sunday Times и четвертый канал британского телевидения, для которого Брэнд в прошлом подготовил несколько циклов передач.

По словам предполагаемых жертв актера, одной из которых было 16 лет на момент начала их отношений, речь идет об эпизодах, имевших место в период между 2006 и 2013 годами. Сам Брэнд на своем канале в YouTube назвал эти обвинения ложью и целенаправленной атакой со стороны господствующих в стране СМИ, которые он регулярно критикует, обвиняя в искажении фактов и конформизме. Актер признает, что много лет был крайне неразборчив в половых связях и страдал зависимостью наркотиков и секса, но при этом утверждает, что никогда ни к чему не принуждал своих партнеров. Еще несколько бывших спутниц Брэнда обвиняют его в эмоциональном насилии и стремлении контролировать любые их действия.

На скандал уже отреагировала председатель британского правительственного комитета по культуре, СМИ и спорту Кэролайн Дайннедж, заявившая, что обратит пристальное внимание на действия британских СМИ, с которыми актер сотрудничал в те годы, когда мог совершать предполагаемые преступления. Ранее Брэнд работал не только на четвертый канал, но и был ведущим на MTV и двух радиостанциях Би-би-си, а также много лет участвовал в британских реалити- и ток-шоу.

Сейчас, помимо стендап-выступлений перед публикой, работы в кино и озвучивании, 48-летний Брэнд ведет в YouTube канал общественно-политической тематики, где у него 6,6 млн подписчиков. Среди недавних гостей Брэнда были телеведущий Такер Карлсон и писатель Джордан Питерсон. Британские СМИ критикуют Брэнда за тиражирование взглядов сторонников экс-президента США Дональда Трампа из числа так называемых альтернативных правых, а также распространение конспирологических теорий о вакцинах против COVID-19.