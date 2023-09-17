Эксперт заявил, что китаеведение в России преодолевает возникшие ранее трудности

Сложности возникли из-за нехватки специалистов в предыдущие десятилетия, считает директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

ПЕКИН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Российское китаеведение преодолевает трудности, которые возникли из-за нехватки специалистов в предыдущие десятилетия. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.

"Российское китаеведение сейчас преодолевает трудности, которые возникли с нехваткой специалистов в предыдущие десятилетия. Это очень сложный процесс", - сказал Бабаев. В сфере изучения древней истории, философии и культуры Китая российские специалисты едва ли не лучшие в мире, считает он. Изучать современный Китай сложнее, так как его политика, экономика, общественная жизнь динамично меняются, отметил директор ИКСА.

"Нам нужны специалисты, готовые активно изучать то, что происходит в Китае сегодня, успевать за этими изменениями. Для этого наш институт нанимает много молодых сотрудников, которые разбираются в современной китайской экономике, в технологиях, инновациях, внешней политике, идеологии Китая", - подчеркнул он.

"Те, кто учился китаеведению в 1980-1990-е годы и раньше, сегодня уже не до конца представляют себе, что такое современный Китай. Для этого нужно постоянно находиться в курсе тех изменений, которые претерпевает быстро развивающаяся китайская экономика, китайское общество, система государства и права. Поэтому сегодня молодежь выходит на передовой край так называемого нового китаеведения. Мы хотели бы как институт оставаться на этом переднем крае", - сказал Бабаев. Он признал, что смена поколений в науке - это постепенный процесс.

"Нам нужно нанимать молодых специалистов из числа выпускников, магистров. У нас сегодня большой приход в аспирантуру нашего института. Мы открываем новые научные центры и считаем, что способны соответствовать всем изменениям и в Китае, и в глобальных международных отношениях, способны отслеживать их таким образом, чтобы эффективно соответствовать ожиданиям нашего правительства и нашего бизнеса", - отметил директор ИКСА РАН.

Укрепление взаимодействия с Китаем

Интерес к стране со стороны молодых ученых и финансирование научных проектов, связанных с изучением Китая, существенно возрастают, указал Бабаев. "Но нужно сказать еще об одном важном факторе - это плотное взаимодействие с китайскими партнерами. Потому что интенсивность контактов с нашими китайскими партнерами, научными институтами, возрастает. Разумеется, это тоже позитивно отражается на нашей работе", - констатировал он.

Большую роль, продолжил собеседник, будут играть новые научные центры, которые уже себя хорошо зарекомендовали. Это Москва и Санкт-Петербург, Дальневосточный федеральный и Тихоокеанский государственный университеты, Сибирский федеральный университет, целый ряд других региональных университетов. Кроме того, институты различных отделений РАН. "В этом смысле мы считаем, что чем больше у наших ученых интереса, тем интенсивнее будут исследования. А интерес сегодня, в том числе в российских регионах, растет быстрыми темпами", - отметил эксперт.

"Сегодня все больше корпораций приходят к нам в институт с целью получить профессиональную экспертизу проектов, аналитику и консультационную помощь по выходу на восточные рынки, в том числе на китайский. И мы, безусловно, оказываем такого рода поддержку, эффективно работаем уже с целым рядом крупных государственных и частных корпораций", - резюмировал директор ИКСА РАН.